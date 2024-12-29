الأمن الروسي يعتقل عميلًا لدى الاستخبارات الأوكرانية سرب صورا لمنشآت قرب موسكو

موسكو- (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، اعتقال عميل لدى الاستخبارات الأوكرانية، سرب صورا لإحدى المنشآت التابعة لقطاع الطاقة في ضواحي العاصمة موسكو.

وقال البيان إنه "نتيجة للأنشطة الاستخباراتية، تم الحصول على معلومات تفيد بتأسيس المتهم لعلاقات عبر الإنترنت مع أحد ممثلي مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن المتهم، الذي كان يعمل على تنفيذ أوامر مشغليه، قام بالتقاط وإرسال صور لمنشأة في قطاع الطاقة الروسي مقابل مكافأة مالية.

وذكر البيان، أنه تم فتح تحقيق جنائي ضد المواطن الروسي من مواليد عام 1983، بتهمة الخيانة الوطنية، بعد اعتقاله، وأن عمليات البحث والتحقيق مستمرة.