الادعاء العام الإسرائيلي يوافق على طلب نتنياهو إلغاء شهادته بسبب خضوعه لعملية جراحية

تل أبيب- (د ب أ)

وافق مكتب الادعاء العام الإسرائيلي على طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإلغاء شهادته في المحكمة هذا الأسبوع، حيث أنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالة البروستاتا، اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "جيروزالم بوست" الاسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يبقى نتنياهو في المستشفى لعدة أيام، بعد خضوعه للجراحة.

ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة، للإدلاء بشهادته في العديد من قضايا الفساد والرشوة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، البالغ من العمر 75 عاما، أوضح أمس أنه خضع لفحص طبي يوم الأربعاء الماضي في مستشفى هداسا بالقدس، حيث اكتشف الأطباء وجود عدوى ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا، ومنذ ذلك الحين، جرى علاج نتنياهو بالأدوية.

وسبق لنتنياهو أن دخل المستشفى عدة مرات من قبل بسبب مشكلات صحية، كان آخرها في نهاية مارس الماضي، حيث أُجريت له عملية جراحية تحت التخدير الكامل جراء إصابته بفتق، كما تم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في صيف العام الماضي.