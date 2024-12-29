كارثة الطائرة المنكوبة.. ماذا حدث في كوريا الجنوبية صباح اليوم؟

القاهرة- مصراوي

لقي نحو 177 شخصًا مصرعهم اليوم الأحد، عندما تحطمت طائرة ركاب في مطار بجنوب غرب كوريا الجنوبية، حيث هبطت الطائرة على المدرج على بطنها قبل أن تشتعل فيها النيران.

ووفقًا لإدارة الإطفاء المحلية، تم انتشال شخصين، وكلاهما من أفراد الطاقم، أحياء من موقع التحطم، لكن رجال الإنقاذ حذروا من قلة الأمل في العثور على ناجين آخرين.

تُعتبر الواقعة أخطر كارثة طيران تضرب كوريا الجنوبية منذ عام 1997، عندما تحطمت طائرة بوينج 747 تابعة للخطوط الجوية الكورية في غابة غوام، مما أسفر عن مقتل 228 شخصًا.

ماذا حدث؟

كانت رحلة جيجو إير 7C 2216 من بانكوك تقل 175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم عندما وقعت الكارثة في مطار مقاطعة موان، على الطرف الجنوبي الغربي للبلاد، بعد الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد (7 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت).

وأظهرت لقطات لتحطم الطائرة يوم الأحد، بثتها عدة منافذ إخبارية كورية جنوبية، الطائرة وهي تنزلق على بطنها بسرعة عالية وتصطدم بجسر ترابي وتندلع في كرة نارية.

لم يكن جهاز الهبوط الخلفي أو الأمامي مرئيًا في اللقطات - التي بثتها شبكات بما في ذلك YTN وJTBC وMBC - حيث تصاعد الدخان من مؤخرة الطائرة المنزلقة.

وشوهد رجال الإطفاء في وقت لاحق يستخدمون خراطيم المياه لإطفاء حطام الطائرة المحترق، والتي تم إدراجها على أنها طائرة بوينج 737-800 على موقع تتبع الطيران FlightAware. كما شوهدت عدة أجزاء من الطائرة متناثرة عبر المدرج.

ومن بين الضحايا 54 ذكرًا و57 أنثى و11 شخصًا تعذر تحديد جنسهم، وفقًا لخدمة الإطفاء في جنوب جولا. وبحسب فريق الإنقاذ، كان كلا الناجين من أفراد الطاقم، رجل وامرأة.

وذكرت وزارة النقل الكورية الجنوبية، أن اثنين من المواطنين التايلانديين كانا من بين من كانوا على متن الطائرة. بينما كان جميع الركاب الآخرين من كوريا الجنوبية.

ما سبب الحادث؟

قال عدد من الخبراء لشبكة CNN الأمريكية، إن الهيكل السفلي للطائرة - على وجه التحديد، العجلات المستخدمة للإقلاع والهبوط - يبدو أنه لم ينتشر بالكامل قبل الهبوط. لكن سبب هذا الفشل في الانتشار لا يزال غير واضح.

بينما قال محللو الطيران، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن تتمكن السلطات الكورية الجنوبية من تحديد سبب تحطم الطائرة يوم الأحد بشكل قاطع، بما في ذلك تكهنات من المسؤولين المحليين بشأن ضربة محتملة للطيور قبل هبوط الحادث.

وجاءت التعليقات بعد أن أطلع لي جيونج هيون، رئيس إدارة الإطفاء في موان، وسائل الإعلام على أن السبب "يُقدّر بحدوث ضربة طائر أو طقس سيئ". بينما أظهرت لقطات من الحادث سماء صافية في ذلك الوقت.

وقال ديفيد سوسي، مفتش السلامة السابق في إدارة الطيران الفيدرالية، إن "التكهنات هي أسوأ عدو للمحقق".

فيما قال جيفري توماس، محرر Airline News، لشبكة CNN، إن تحطم الطائرة يوم الأحد "محير للغاية" بالنظر إلى أن كل من الطائرة والناقلة لديهما سجل أمان قوي وأن ظروف الطيران كانت ممتازة.

وتابع توماس: "إن طائرة بوينج 737-800 هي واحدة من أكثر الطائرات استخدامًا في العالم، ويتم استخدام كل واحدة في حوالي أربع أو خمس رحلات يوميًا". مشيرًا: "إنها الطائرة الأكثر موثوقية في العالم، وهي في الخدمة منذ 20 عامًا. الجميع يعرف كيف تعمل. وهي تعمل بشكل جيد حقًا. والصيانة التي تتم في كوريا الجنوبية جيدة كما هي في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "من غير الواضح إلى حد ما ما إذا كان الهيكل السفلي قد انهار عند الهبوط أم لا أو ما إذا كان الهيكل السفلي لم يتم نشره على الإطلاق. هذه قضية خطيرة حقًا من الواضح أن المحققين سيركزون عليها بشدة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير الكورية الجنوبية، إن الطائرة لم تُظهر أي علامات على وجود مشاكل قبل حادث الأحد، مشيرًا إلى أنه في هذا الوقت من الصعب تحديد سبب الحادث ويجب انتظار الإعلان الرسمي عن التحقيق من قبل الوكالة الحكومية المعنية.

أين يركز التحقيق؟

وكان ضباط من اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث قد وصلوا للنظر في سبب الحادث.

ووفقًا لإحاطة من وزارة النقل، أصدر برج المراقبة تعليمات للطيار بتغيير مساره للهبوط في الاتجاه المعاكس، لتجنب ضربة الطيور المحتملة. اتبع الطيار التعليمات، لكن بعد دقيقة واحدة تقريبًا، أجرى الطيار مكالمة استغاثة إلى البرج. وقالت الوزارة إن محاولة الهبوط حدثت بعد دقيقتين تقريبًا من مكالمة الاستغاثة.

وقال مسؤولون من الوزارة، إن لجنة التحقيق في الحادث استعادت مسجل بيانات الرحلة "الصندوق الأسود" بينما لم يتم العثور على جهاز التسجيل الصوتي بعد. وتُقدّم مسجلات بيانات الرحلة أو ما يُسمى بـ "الصناديق السوداء" لمحققي سلامة الطيران حقائق حاسمة عند تجميع الحادث معًا.

وأضافت الوزارة، أنه تم حشد أكثر من 700 فرد من الشرطة والجيش وخفر السواحل لجهود الاستجابة في الموقع.

ماذا تقول السلطات؟

قال القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي، إن موقع تحطم الطائرة يوم الأحد قد أُعلن منطقة كارثة خاصة حيث تعهد بإجراء تحقيق كامل في سبب الكارثة المميتة.

وأضاف: "سنركز كل الموارد على التعافي ودعم الضحايا"، مقدمًا إليهم التعازي، متعهدًا ببذل قصارى جهده لإدارة تداعيات الحادث ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ولقي نحو 177 شخصا حتفهم في أسوأ حادث جوي على الإطلاق في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عندما هبطت طائرة ركاب وانحرفت عن المدرج لتتحول إلى كرة من اللهب أثناء اصطدامها بسياج حديدي في مطار موان الدولي.

وتم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة، من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى، بينما تفترض السلطات أن من كانوا على الطائرة لقوا حتفهم.

وتلقى طاقم الطائرة العلاج في مستشفى "موكبو المركزي"، إذ قدمت مضيفة الطيران شهادتها حول الحادث، موضحة أنها لم تفقد وعيها ولاحظت تصاعد الدخان من المحرك وسمعت صوت انفجار قوي.

وتقول المضيفة في العشرينيات من عمرها، التي تمكنت "بدأ الدخان يتصاعد من المحرك، ثم سمعت صوتًا يشبه 'بوم' وتلاه دوي انفجار عالي".

ونُقلت الناجية إلى غرفة الطوارئ بمستشفى "موكبو المركزي" الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، أي بعد الحادث بساعة تقريبًا، وعلى الرغم من إصابتها كانت في حالة تسمح بالتواصل مع الفريق الطبي.

وعن الناجي الآخر قال الطبيب الذي كان يعالجه، إنه عندما سأله "أين يؤلمك؟"، بدلًا من إخبار الطبيب عن حالته، سأل أولًا، كما لو أنه نسي الحادث. ثم سأل: "لماذا أتيت إلى هنا؟"

وأصيب مضيف الطيران في الثلاثينيات من عمره، وكان مسؤول عن خدمة الركاب في الجزء الخلفي من الطائرة، بكسر في الكتف الأيسر وإصابات في الرأس، ولكن كان من الواضح أنه كان في وعيه، ونبضه طبيعي وبإمكانه المشي.

وبناء على طلب عائلته تم نقله إلى مستشفى في العاصمة سول.

وحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فإن مضيف الطيران كان يربط حزام الأمان قبل وصوله، وإنه كان يعتقد أن الطائرة قد هبطت، لكنه لم يتذكر ما حدث بعد ذلك.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، إن كلا من أفراد الطاقم كانا في منطقة مخرج الطوارئ الخلفية، وتم إنقاذ حياتهما عندما سقط الجزء الخلفي من الذيل أثناء الاصطدام.

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.