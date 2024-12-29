العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

القاهرة- مصراوي:

تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية التي تحطمت في مطار موان الدولي اليوم الأحد، بما في ذلك بيانات الرحلة وسجل الصوت، وفقًا لإحاطة من وزارة النقل.

وقالت الوزارة إنه يبدو من مقاطع الفيديو أن عجلات هبوط الطائرة لم تكن في وضع التشغيل، لكنها ستجري مزيدًا من التحقيقات باستخدام بيانات الرحلة من جهاز التسجيل.

وأوضحت الوزارة إن مدارج الطائرات في المطار الدولي ستظل مغلقة حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأول من يناير (الساعة الثالثة مساء بالتوقيت الشرقي يوم 31 ديسمبر).

وأضافت الوزارة أن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.