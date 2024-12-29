"ماذا حدث؟".. الكلمات الأولى للناجين من حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

القاهرة- مصراوي:

لقي نحو 174 شخصا حتفهم في أسوأ حادث جوي على الإطلاق في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عندما هبطت طائرة ركاب وانحرفت عن المدرج لتتحول إلى كرة من اللهب أثناء اصطدامها بسياج حديدي في مطار موان الدولي.

وتم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة، من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى، بينما تفترض السلطات أن من كانوا على الطائرة لقوا حتفهم.

وتلقى طاقم الطائرة العلاج في مستشفى "موكبو المركزي"، إذ قدمت مضيفة الطيران شهادتها حول الحادث، موضحة أنها لم تفقد وعيها ولاحظت تصاعد الدخان من المحرك وسمعت صوت انفجار قوي.

وتقول المضيفة في العشرينيات من عمرها، التي تمكنت "بدأ الدخان يتصاعد من المحرك، ثم سمعت صوتًا يشبه 'بوم' وتلاه دوي انفجار عالي".

ونُقلت الناجية إلى غرفة الطوارئ بمستشفى "موكبو المركزي" الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، أي بعد الحادث بساعة تقريبًا، وعلى الرغم من إصابتها كانت في حالة تسمح بالتواصل مع الفريق الطبي.

وعن الناجي الآخر قال الطبيب الذي كان يعالجه، إنه عندما سأله "أين يؤلمك؟"، بدلًا من إخبار الطبيب عن حالته، سأل أولًا، كما لو أنه نسي الحادث. ثم سأل: "لماذا أتيت إلى هنا؟"

وأصيب مضيف الطيران في الثلاثينيات من عمره، وكان مسؤول عن خدمة الركاب في الجزء الخلفي من الطائرة، بكسر في الكتف الأيسر وإصابات في الرأس، ولكن كان من الواضح أنه كان في وعيه، ونبضه طبيعي وبإمكانه المشي.

وبناء على طلب عائلته تم نقله إلى مستشفى في العاصمة سول.

وحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فإن مضيف الطيران كان يربط حزام الأمان قبل وصوله، وإنه كان يعتقد أن الطائرة قد هبطت، لكنه لم يتذكر ما حدث بعد ذلك.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، إن كلا من أفراد الطاقم كانا في منطقة مخرج الطوارئ الخلفية، وتم إنقاذ حياتهما عندما سقط الجزء الخلفي من الذيل أثناء الاصطدام.

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.