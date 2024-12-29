رئيس جورجيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية بالبرلمان

تبليسي- (د ب أ)

أدى ميخائيل كافيلاشفيلي اليمين الدستورية، رئيسا لجورجيا في مراسم ، تم إقامتها في البرلمان بتبليسي على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات ورفض الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التنحي عن منصبها.

وأدى كافيلاشفيلي وهو لاعب كرة قدم سابق/53 عاما/، اليمين الدستورية على الكتاب المقدس والدستور الجورجي، حيث أقسم على خدمة مصالح البلاد.

وقالت زورابيشفيلي لأنصارها إنها عندما تغادر القصر الرئاسي فإنها تأخذ شرعيتها معها.

وهي زعيمة مؤيدة للغرب وتدعم انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي. ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة ورفضت انتخاب كافيلاشفيلي من قبل مجمع انتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت زورابيشفيلي إن "هذه المحاكاة الساخرة، التي يتم عرضها حاليا في البرلمان، هي محاكاة ساخرة حقيقية، لا تستحقها البلاد".

وكان الكثير من أنصارها قد أعربوا عن أملهم في أن تبقي في القصر وتواصل معارضة تنصيب كافيلاشفيلي لهذا المنصب الشرفي بشكل كبير.

واحتشد آلاف من أنصارها ، خارج مبنى البرلمان اليوم الأحد، لإظهار دعمهم. وطبقا لتقارير وسائل إعلام محلية، لم يكن هناك أي مظاهرات واسعة، خارج منشآت البرلمان، بينما كان كافيلاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية.

وينظم الآلاف من الأشخاص، منذ أسابيع، احتجاجات يومية في جورجيا للمطالبة بالعودة إلى السياسات المؤيدة للاتحاد الأوروبي ولإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر، والتي أعلن فيها حزب "الحلم الجورجي" القومي نفسه فائزا.

ويخشى المحتجون من أن يكون الحزب متقارب جدا من روسيا، مما قد يدفع البلاد إلى مزيد من التقارب مع موسكو بعد عقود من استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

وأكدت زورابيشفيلي أنها لن تتنحى عن منصبها، الذي يعتبر شرفيا بشكل تقليدي في جورجيا.