مفاجأة.. برج المراقبة حذر الطائرة الكورية المنكوبة من احتمال اصطدامها بالطيور

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن برج مراقبة في مطار موان الدولي حذر الطائرة التابعة لشركة جيجو إير من احتمال الاصطدام بالطيور قبل الهبوط مباشرة.

وأطلقت الطائرة المنكوبة "ماي داي" وهو نداء استغاثة متعارف عليه دوليًا بعد دقيقة واحدة من إصدار التحذير، وبعد مرور 5 دقائق، اصطدمت بجدار سياج في المطار.

وقالت الوزارة المسؤولة عن سلامة الطيران هذه التصريحات خلال إفادة حول حادث تحطم الطائرة بعد ظهر اليوم في المجمع الحكومي في سيجونغ، وسط البلاد.

وحسب مدير سياسات الطيران بالوزارة جو جونغ-وان، فإن برج المراقبة حذر الطائرة المنكوبة من اصطدام الطيور في الساعة 8:57 صباحا، وبعد دقيقة واحدة، أطلق قائد الطائرة نداء استغاثة في الساعة 8:58 دقيقة.

وحاولت الطائرة الهبوط على المدرج 19، في الاتجاه المعاكس لاتجاه هبوطها المفترض على المدرج 01، في الساعة 9:00 صباحا، وبعد 3 دقائق، اصطدمت بجدار السياج أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط في الساعة 9:03 صباحا.

وذكرت الوزارة أن لجنة التحقيق في الحادث جمعت سجلات الرحلة الخاصة بالطائرة.

ولفتت إلى أن قصر المدرج ليس سبب الحادث، موضحة أنه الصعب القول إن الحادث وقع لأن طول المدرج لم يكن كافيا، نظرا لأن المدرج البالغ طوله 2,800 متر تحرك عليه العديد من الطائرات في السابق.

وأكدت الوزارة أن السبب وراء عدد الضحايا الكبير هو أن الطائرة هبطت دون الاستعانة بعجلات الهبوط، ثم اندلعت فيها النيران وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق وراء الحادث.