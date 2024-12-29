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تحقيق مصراوي "الفخ الروسي" بالقائمة القصيرة لجائزة "True Story Award" 2025

11:37 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

جائزة True Story Award

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القاهرة - (مصراوي):

اختارت لجنة تحكيم "القصة الحقيقية" True Story Award الدولية تحقيق الزميلة سارة أبو شادي المنشور في مصراوي (الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية) في القائمة القصيرة للجائزة لعام 2025.

ينافس تحقيق "مصراوي" الذي نشر لأول مرة 23 سبتمبر الماضي، لنيل جائزة "True Story Award" الدولية لأفضل تحقيق صحفي استقصائي باللغة العربية.

يسلط تحقيق "الفخ الروسي" الضوء على معاناة مصريين تم التغرير بهم وتجنيدهم في الجيش الروسي للقتال في الحرب ضد أوكرانيا.

ويسرد التحقيق قصص عدد من الشباب المصري الذين سافروا إلى روسيا الاتحادية بحثًا عن غدٍ أفضل، لينتهي بهم الحال في الصفوف الأمامية بالجيش الروسي ليواجهوا مصيرهم إما قتلًا أو أسرًا.

جائزة "القصة الحقيقية" True Story Award هي جائزة عالمية للصحافة، الهدف منها هو جعل أصوات الصحفيين والمراسلين مسموعة خارج حدود بلدانهم الأصلية لزيادة تنوع وجهات النظر المقدمة.

للاطلاع على النص الأصلي لتحقيق "الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية" (اضغط هنا)

جائزة True Story Award الفخ الروسي تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية
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