مسؤولو الإطفاء بكوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى الطائرة المنكوبة لـ167 شخصًا



القاهرة- مصراوي

قال مسؤولو الإطفاء في كوريا الجنوبية، إن عدد قتلى الطائرة المنكوبة، ارتفع إلى 167 قتيلًا، وتم إنقاذ شخصين من أفراد الطاقم، حسب وكالة رويترز البريطانية.

وأشار المسؤولون في فريق الإطفاء، اليوم الأحد، إلى أنه من المفترض أن الباقين قد لقوا حتفهم.

ويعد هذا هو أخطر حادث جوي على الإطلاق على الأراضي الكورية الجنوبية، والأسوأ الذي يتعلق بشركة طيران كورية جنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وفقا لبيانات الوزارة.

وقال لي جونج هيون، رئيس إدارة الإطفاء في موان، في إفادة صحفية، إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم، رجل وامرأة، من قسم ذيل الطائرة المحترقة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية طائرة بوينج 737-800 ذات المحركين وهي تنزلق على المدرج دون وجود أي عجلات هبوط واضحة قبل أن تصطدم بجدار وسط انفجار من النيران والحطام.

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.