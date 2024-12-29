تايبيه: الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة لم يكن على متنها أي تايوانيين

تايبيه- (د ب أ)

أعرب رئيس تايوان لاي تشينج- تي اليوم الأحد، عن تعازي الحكومة لكوريا الجنوبية، بعد تحطم طائرة ركاب، تقل 181 شخصا، أثناء هبوطها في مطار دولي بكوريا الجنوبية، في وقت مبكر من صباح اليوم ، مما أسفر عن مقتل عشرات الركاب، معظمهم من الكوريين الجنوبيين.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية أنه لم يكن هناك أي تايوانيين على متن الطائرة، التابعة لشركة طيران جيجو إير، رحلة رقم 7 سي2216، التي كانت في طريقها من بانكوك إلى موان، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأحد.

وذكر المكتب الرئاسي التايواني أن الرئيس لاي أعرب عن تعازيه القلبية نيابة عن حكومة وشعب تايوان "لأسر هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم في التحطم وأعرب عن تمنيه بشفاء عاجل للمصابين".

وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قد أعلنوا عن اندلاع حريق في طائرة ركاب، اليوم الأحد، بعدما انحرفت عن المدرج في مطار بكوريا الجنوبية واصطدمت بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية على ما يبدو، مما أسفر عن مقتل العشرات، في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في البلاد.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن رجال الإنقاذ هرعوا لانتشال الأشخاص من طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "جيجو إير" كانت تقل على متنها 181 شخصا في مطار بلدة موان، على بعد نحو 290 كيلومترا (180 ميلا) جنوب سول.