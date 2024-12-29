لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفى المعمداني في غزة

11:02 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة- (د ب أ)

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، في إطار الإبادة المستمرة التي يرتكبها في القطاع خاصة في مناطق الشمال، وفق مصادر محلية فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الأخير من المستشفى المعمداني بشكل مباشر، الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مناطق شمال قطاع غزة، عقب خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تدميره وإحراق أقسام فيه".

ووفق الوكالة، "اقتحم جيش الاحتلال أول أمس الجمعة، مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره حسام أبو صفية و180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة".

الجيش الإسرائيلي المستشفى المعمداني قطاع غزة غزة مستشفى كمال عدوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تايبيه: الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة لم يكن على متنها أي تايوانيين

إعلان

إعلان

كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات
مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع