ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة إلى 151 قتيلًا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية، ارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة ركاب في جنوب كوريا الجنوبية بعد انزلاقها عن المدرج في مطار موان، إلى 151 قتيلًا، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وكانت النيران قد اندلعت في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا -بينهم 6 من طاقم الضيافة- بعدما انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز.

وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل.

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موأن، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.