"جيجو إير" تتعهد ببذل كافة الجهود للتعامل مع حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية

وكالات

أعلنت شركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية للطيران، اليوم الأحد، أنها لن تدخر وسعا للاستجابة لحادث تحطم طائرتها التي كانت تقل على متنها 181 شخصا، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن أولويتها القصوى هي دعم أسر الضحايا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس التنفيذي لشركة "جيجو إير"، كيم إي-بيه، قوله في بيان: "نعرب عن أعمق تعازينا واعتذاراتنا للركاب الذين فقدوا أرواحهم في الحادث وللأسر المفجوعة".

ويأتي البيان بعد تحطم الطائرة التي انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، ثم اصطدمت بسياج في مطار موان الدولي ببلدة موأن، على بعد نحو 288 كيلومترا جنوب غرب سول.

وأفادت سلطات مكافحة الحرائق بأنها تفترض وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة، باستثناء شخصين، تم إنقاذهما بالفعل.

وقال كيم: "في الوقت الحالي، لم يتم تحديد السبب الدقيق للحادث بعد، وعلينا انتظار التحقيق الرسمي من قبل الوكالات الحكومية"، مضيفا: "بغض النظر عن السبب، أتحمل المسؤولية الكاملة بصفتي الرئيس التنفيذي".

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.

ويشغل تشوي منصب الرئيس المؤقت منذ يوم الجمعة، بعدما صوتت الجمعية الوطنية على عزل رئيس الوزراء هان دوك- سو، الذي تم تعليق مهامه بعد أقل من أسبوعين من توليه منصب الرئيس بالوكالة عن الرئيس يون سيوك-يول في 14 ديسمبر.