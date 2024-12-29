مقتل شخصين وإصابة 6 بعد وقوع عدد من الأعاصير في تكساس وميسيسيبي

هيوستن- (أ ب)

لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب ستة آخرون، بعد وقوع عدد من الأعاصير في ولايتي تكساس وميسيسيبي، يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل وانقلاب المركبات.

وقالت ماديسون بولستون، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة برازوريا، إن شخصا واحدا لقي حتفه في منطقة ليفربول الواقعة جنوب هيوستن، كما أصيب أربعة آخرون بجروح لم توصف بالخطيرة.

وأوضحت بولستون أن هناك العديد من النقاط التي وصل الإعصار إليها في المقاطعة، بين مناطق ليفربول وهيلكريست فيليج وألفين، وأن المسؤولين بلغهم تضرر نحو 10 منازل، إلا أنهم لا يزالوا يعملون على تحديد حجم الأضرار.

وفي ميسيسيبي، لقي شخص واحد حتفه في مقاطعة آدامز، كما أصيب شخصان في مقاطعة فرانكلين، بحسب ما قالته وكالة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي.

كما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بوقوع إعصارين في أنحاء منطقة بود ومدينة براندون، ما أدى إلى خلع أسطح العديد من المباني.

وفي وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، كان المطاران الرئيسيان في هيوستن - مطار بوش إنتركونتيننتال ومطار هيوستن هوبى - يعانيان من تأخيرات في المغادرة تجاوزت الساعة بسبب العواصف، وفقا لموقع "فلايت أوير".