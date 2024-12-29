رئيس باكستان يعرب عن حزنه بعد تحطم الطائرة الكورية الجنوبية

إسلام آباد- (د ب أ)

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الأحد، عن حزنه إزاء فقدان أرواح، في تحطم طائرة بمطار موان الدولي في كوريا الجنوبية.

وقال الجناح الصحفي بالأمانة العامة للرئيس في بيان صحفي إن الرئيس أعرب عن تعازيه لشعب وحكومة كوريا الجنوبية، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأحد.

كما أعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قد أعلنوا عن اندلاع حريق في طائرة ركاب، اليوم الأحد، بعدما انحرفت عن المدرج في مطار بكوريا الجنوبية واصطدمت بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية على ما يبدو، مما أسفر عن مقتل 120 شخصا على الأقل، في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في البلاد.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن رجال الإنقاذ هرعوا لانتشال الأشخاص من طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "جيجو إير" كانت تقل على متنها 181 شخصا في مطار بلدة موان، على بعد نحو 290 كيلومترا (180 ميلا) جنوب سول.