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المئات يتظاهرون في لندن تنديدا بالعدوان على غزة

10:31 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

العدوان على غزة

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وكالات

شهدت العاصمة البريطانية لندن، ليلة السبت، مظاهرة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة والعاملين في الرعاية الصحة والمرافق الطبية الأخرى في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل، مطالبين الحكومة البريطانية بسحب دعمها لإسرائيل وإنهاء مبيعات الأسلحة وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في غزة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان، قبل أن تضرم النار فيه وتخرجه تماما عن الخدمة، ولم تكتف بذلك، بل احتجزت أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

العدوان على غزة لندن مستشفى كمال عدوان
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