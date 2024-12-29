بينهم 48 امرأة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكورية المنكوبة إلى 120 قتيلا

وكالات

قتل ما لا يقل عن 120 شخصًا إثر اندلاع حريق في طائرة ركاب، اليوم الأحد، بعد انزلاقها عن المدرج في مطار بجنوب كوريا الجنوبية واصطدامها بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية، حسبما أفاد مسؤولون، في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في البلاد.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية، إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو آير"، التي كانت تحمل على متنها 181 شخصا، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوبي سول، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت وزارة النقل أن الطائرة من طراز بوينج 737-800 عمرها 15 عاما، وقالت إن الحادث وقع في الساعة 9:03 صباحا بالتوقيت المحلي "00:30 بتوقيت جرينتش".

وذكرت الوكالة، أن 120 شخصا على الأقل من بينهم 48 امرأة و47 رجلا لاقوا حتفهم في الحريق.

ولم يتم التحقق من جنس شخص واحد من الضحايا حتى الآن، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وتمكن عمال الإنقاذ من إخراج شخصين من الطائرة، وهما من أفراد الطاقم، وهما في حالة وعي.

وأضافت وكالة الإطفاء أنها أرسلت 32 شاحنة إطفاء وعددا من المروحيات للسيطرة على الحريق.