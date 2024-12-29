هل تسعى إدارة بايدن للاعتراف بحكومة سوريا الجديدة قبل تنصيب ترامب؟

وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن إدارة جو بايدن تبذل جهودا للاعتراف بشرعية الإدارة السورية الجديدة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت الهيئة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبذل جهودا لإعلان الحكومة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع "الجولاني" حكومة شرعية وفق ما قال مصدر مطلع على الأمر، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وبحسب الهئية، فإن هدف الإدارة هو الإعلان عن ذلك حتى قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، لتأمين اعتراف دولي بالحكومة الجديدة في دمشق.

ووفق الهيئة، فإنه حتى أسابيع قليلة مضت، خصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يأتي برأس الشرع، الذي كان يقود فرع تنظيم القاعدة في سوريا. لكن مؤخرا زار وفد أمريكي دمشق والتقى به، ووعد الشرع الأمريكيين باستقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بل وتعهد بالسماح للمسيحيين بالاحتفال بعيد الميلاد من دون تدخل من مناصريه".

ولفتت الهيئة إلى أنه رغم "الابتسامة" التي يقابل بها الشرع الغرب والولايات المتحدة، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت احتكاكات بين الحكومة الجديدة ومعارضيها، بما في ذلك حادثة إشعال النار في شجرة عيد الميلاد في مدينة حماة.

يأتي ذلك، بينما أرسلت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتتألف التعزيزات العسكرية من 50 شاحنة محملة بالمدرعات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية.

واستقدمت قوات "التحالف الدولي" في 24 ديسمبر الجاري تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وصناديق مغلقة على متن شاحنات إلى قاعدتها في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور.