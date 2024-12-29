85 قتيلا واعتذار شركة الطيران.. ماذا حدث في حادث تحطم طائرة ركاب كوريا الجنوبية؟

وكالات

أعلنت وكالة "يونهاب"، سقوط ما لا يقل عن 85 قتيلا في تحطم طائرة بمطار بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة، إن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

ونجا شخصان على الأقل أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، وفقما أفادت فرق الإطفاء، وفقا لسكاي نيوز.

ووفق مسؤول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

كانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.

وقال متحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-800.

وجاء الحادث في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية أزمة سياسية ضخمة ناتجة عن فرض الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية، وما تبعها من إجراءات عزل.