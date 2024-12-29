إصابة 15 شخصا في اصطدام قطار بشاحنة إطفاء بفلوريدا بأمريكا

وكالات

اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء، في فلوريدا عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الإطفاء وما لا يقل عن 12راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ووقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.

وذكرت صحيفة "ذا صن سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان، وتعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سُلّم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.

وأفاد مات ساراسيني من شرطة المرور في ديلراي بيتش بأن 3 من رجال الإطفاء وعدد من ركاب قطار "برايت لاين" أُصيبوا في الحادث.

وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا في وعيهم عند نقلهم إلى مستشفى محلي، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالاتهم الصحية، بينما أُصيب ركاب القطار بإصابات طفيفة وفقا للمسؤولين.

ولم يستطع ساراسيني تحديد سبب الحادث أو وجهة شاحنة الإطفاء في ذلك الوقت.

من جانبه، قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إن الهيئة لا تزال تجمع المعلومات حول حادث قطار "برايت لاين" يوم السبت، ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُجري تحقيقا رسميا في الحادث.