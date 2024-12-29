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"كذبة كاملة".. مكتب نتنياهو ينفي اقتراب التوصل إلى صفقة بشأن غزة مع حماس

02:53 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

إسرائيل وحماس

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وكالات

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقريرا للقناة 12 الإسرائيلية، زعم أن إسرائيل وحماس، اقتربتا من التوصل إلى صفقة جزئية في غزة، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وزعم التقرير، أن الطرفين اقتربا من صفقة تتعلق بالرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، كبادرة حُسن نية قبل بداية ولاية ترامب الجديدة، وفقا لسكاي نيوز.

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، أن الحركة قد توافق على صفقة جزئية تطلق فيها سراح عدد محدود من الرهائن قبل تنصيب ترامب.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن مكتب نتنياهو اعتبر تقرير القناة 12 الإسرائيلية بأنه "كذبة كاملة".

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