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احتجاجات في تل أبيب تُطالب بصفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة

02:46 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

احتجاجات تل أبيب

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وكالات

تظاهر أكثر من 1000 شخص في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مطالبين بإطلاق سراح من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن عيناف زانجاوكر، والدة أحد المحتجزين المتبقين، انتقدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفشله في إبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين، لافتة إلى أن رئيس الوزراء لا يريد إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب.

ولا يزال حوالي 100 من المحتجزين في قبضة حماس، لكن من غير المعروف كم منهم لا يزالون على قيد الحياة، وفقا لروسيا اليوم.

ولم تسفر أشهر من المفاوضات التي كانت تهدف إلى الإفراج عن المحتجزين وإنهاء الحرب عن أي نتائج حتى الآن.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط من شركائه المتطرفين والمتدينين المتشددين في الائتلاف الحاكم لرفض أي اتفاق مع "حماس".

ويقول منتقدو نتنياهو إنه يهدف إلى تجنب سقوط حكومته بأي ثمن خشية محاكمته بتهم تتعلق بالفساد بمجرد مغادرة منصبه.

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