من أجل سلامة البلاد.. زعيم كوريا الشمالية يٌعلن أقوى استراتيجية للرد على أمريكا

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عقد اجتماعا مهما للحزب الحاكم لتحديد السياسات الأسبوع الماضي قبل انطلاق العام الجديد.

وأضافت الوكالة، أنه تم الإعلان خلال الاجتماع عن أقوى استراتيجية للرد تجاه الولايات المتحدة من أجل سلامة البلاد ومصالحها الوطنية، وفقا لسكاي نيوز.

وجاء في تقرير الوكالة، أن التحالف الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان توسع إلى كتلة عسكرية نووية، وأن كوريا الجنوبية أصبحت مركزا مناهضا للشيوعية لصالح الولايات المتحدة.

وقال التقرير، إن الواقع يشير بوضوح إلى الاتجاه الذي يتعين علينا أن نسلكه وما يجب علينا أن نفعله وكيفية القيام به.

ووفقا للتقرير، تعهدت كوريا الشمالية خلال الاجتماع بتعزيز العلاقات مع الدول التي تربطها بها علاقات "ودية".

واتهم كيم جونج أون الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بمحاولة الاستفزاز وتصعيد التوتر.

ونقلت الوكالة الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية قوله، إن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه أبدا مثل هذه المخاطر من حرب نووية كما هو الحال الآن.

وذكرت أن كيم جونج أون، أوضح في كلمة ألقاها خلال معرض عسكري أنه حاول اتباع نهج التفاوض مع واشنطن لكن النتائج أبرزت فقط سياستها "العدوانية والعدائية" ضد كوريا الشمالية.

وأوضحت أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى تطوير وتحديث ترسانة الأسلحة وتعهد بمواصلة تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد.