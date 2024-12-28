مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هنية رُصد وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها، موضحة أن الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره.

وذكرت القناة العبرية، أن القنبلة وُضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد "مسعود بزشكيان" منصبه.

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه، مؤكدة أن عملية اغتياله كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات الإسرائيلية.

وأوضحت القناة العبرية، أن الشهيد الراحل إسماعيل هنية كان أحد المشاركين في التخطيط للهجوم على إسرائيل "عملية طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

وارتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، شهيدا في 31 يوليو الماضي خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة طهران.