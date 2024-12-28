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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيجري عملية لاستئصال البروستاتا غدًا

10:20 م السبت 28 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء سيخضع لإجراء طبي لاستئصال البروستاتا غدا.

وفي نهاية مارس الماضي، خضع نتنياهو لعملية جراحية بعدما عانى من "فتق".

وحينذاك، أشارت وسائي إعلام عبرية، إلى أنه تم إجراء العملية في إحدى غرف العمليات المحصّنة تحت الأرض، موضحة أن نائب رئيس الحكومة ووزير العدل ياريف ليفين سيتكفل بتسيير الأعمال لحين عودة نتنياهو.

وفي يوليو 2023، قام الأطباء بزرع جهاز هولتر، لمراقبة وتنظيم نشاط القلب، لنتنياهو بعد شعوره بالإعياء.

كما خضع في عام 2013 لعملية جراحية للفتق السري بأحد مستشفيات تل أبيب.

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي استئصال البروستاتا
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