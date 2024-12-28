أكسيوس: التقارير بشأن إمكانية موافقة حماس على صفقة محدودة غير صحيحة

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن التقارير بشأن إمكانية موافقة حركة حماس على صفقة محدودة غير صحيحة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين مشاركين بالمفاوضات، قولهم إن حركة حماس قد توافق على صفقة محدودة لإطلاق سراح أسرى كخطوة رمزية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما يتم الحديث عنه وتداوله بشأن احتمال صفقة مصغرة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب محض كذب.

كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلت عن مصادر، قولها إنه من المتوقع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا.

وصرحت مصادر إسرائيلية للقناة 12 العبرية، بأن تل أبيب تعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه في يناير، موضحة أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية، لافتة إلى أن اللقاء استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.