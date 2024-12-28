البث العبرية: بايدن يسعى للاعتراف بشرعية الإدارة السورية الجديدة قبل تنصيب ترامب

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبذل جهودا للاعتراف بشرعية الإدارة السورية الجديدة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وفي 20 ديسمبر الجاري، التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المُلقب بـ"أبو محمد الجولاني"، وفدا أمريكيا في العاصمة دمشق، في ما يُعتبر أول اتصال سرمي مباشر بين واشنطن والقادة الجدد الفاعلين في سوريا.

وأشارت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إلى أنها أبلغت الشرع خلال اللقاء أن واشنطن ألغت المكافأة المالية التي حددتها للحصول على معلومات تخصّه.