سوريا.. "العمليات العسكرية" تستخدم مروحيات لملاحقة فلول نظام الأسد بالساحل

وكالات

قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم السبت، إنها بدأت استخدام المروحيات العسكرية ضد فلول النظام البائد في منطقة الساحل.

وأشارت إدارة العمليات العسكرية السورية، إلى أنها استخدمت مروحيات عسكرية لتمشيط منطقة الساحل بعد مواجهات مع فلول النظام البائد، موضحة أن المروحيات انطلقت من مطار "أسطامو" بريف طرطوس للعمل ضد فلول النظام البائد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باعتقال مجموعة مسلحة بعد ادعائهم العمل لصالح إدارة العمليات العسكرية وقيامهم بنصب حواجز عسكرية وتعديهم على عدد من المدنيين.

وكان الأمن العام التابع للداخلية السورية، أعلن القبض على اللواء حسين جمعة قائد شرطة حماة في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

‏كذلك، أعلنت وسائل إعلام سورية، القبض على "محمد مخلص العزو" أحد المطلوبين البارزين من نظام الأسد بإحدى قرى اللاذقية.