بريطانيا.. اضطرابات في حركة الطيران بسبب الضباب الكثيف

لندن - (أ ب)

واجه المسافرون القادمون إلى المملكة المتحدة أو المغادرون منها مزيدا من الاضطرابات والتأخيرات اليوم السبت؛ بسبب الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية، ما أدى إلى تقييد حركة الطيران في أحد أكثر عطلات العام ازدحاما.

وحذر مطار جاتويك في لندن من أن بعض الرحلات قد تتعرض للتأخير طوال اليوم السبت واعتذر عن الإزعاج، وتأخرت الرحلات حتى ثلاث ساعات أمس الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم تأخير ما لا يقل عن 40 رحلة من المطار، معظمها رحلات قصيرة إلى أوروبا، صباح اليوم السبت.

وأوصى مطار هيثرو، أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، الركاب بالتحقق مع شركات الطيران الخاصة بهم بشأن التأخيرات المحتملة، وتم الإبلاغ عن اضطرابات في مطارات أخرى في المملكة المتحدة، بما في ذلك مطار ستانستيد في لندن ومطار مانشستر.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن الضباب الكثيف قد يقلل من الرؤية إلى 100 متر فقط في بعض المناطق عبر البلاد، وأوصى المسافرين بتخصيص "وقت إضافي" للرحلات ودعا السائقين إلى توخي الحذر الشديد.

وتوقع مكتب الأرصاد تحسن الأحوال الجوية غدا الأحد.