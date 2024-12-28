لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية التركي: لا يمكن السماح للتنظيمات الكردية بالاحتماء في سوريا

08:47 م السبت 28 ديسمبر 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأناضول - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه لا يمكن السماح لحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" ووحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" بالاحتماء في الأراضي السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لفيدان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشار فيدان، إلى أهمية العمل والتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا لضمان الاستقرار في البلاد وإكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم.

وشدد على أن تركيا تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان سلامة أراضي البلاد وأمنها.

يذكر أن قوات تركية تنتشر في شمال سوريا، ونفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد تنظيمي "داعش" وحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " ووحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي".

هاكان فيدان الخارجية التركية الأكراد سوريا تركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟