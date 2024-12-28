لتوسيع الحرب.. رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر وحدات من الجيش بالانتقال لغزة

وكالات

قال موقع "والا" العبري، اليوم السبت، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي أمر الجيش بالاستعداد لتوسيع الحرب في قطاع غزة وتعزيز القوات.

ونقل الموقع العبري عن مصادر بهيئة الأركان، قولها إن جزء من وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقت أوامر بالاستعداد للانتقال إلى غزة، موضحة أن هدف توسيع القتال في غزة هو زيادة الضغط العسكري على فصائل المقاومة في مواقع إضافية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب إسرائيل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة بالمنطقة خلال الحرب، لافتة إلى أن تقديرات الجيش تظهر أن حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول لتل أبيب والقدس.

وأكدت القناة العبرية، أن إطلاق الصواريخ من بيت حانون شكل عنصر مفاجأة خصوصا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتاحها مرارا وتكرارا.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية، قوله إن لدى حركات المقاومة بغزة مزيد من الصواريخ متوسطة المدى، مؤكدا أنها تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية.