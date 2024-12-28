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مسؤول أردني: لن نجبر اللاجئين السوريين على المغادرة باعتبارهم ضيوفًا

08:27 م السبت 28 ديسمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
قال مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية، اليوم السبت، إن أكثر من 22 ألف سوري غادروا البلاد منذ 6 ديسمبر الجاري، وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية.
‏وأشار المسؤول في وزارة الداخلية الأردنية، إلى أنه تم تخصيص 5 ملايين دينار أردني لتطوير المعابر الحدودية، مؤكدا أن الأولوية لمعبر جابر مع سوريا.
‏وأوضح المسؤول الأمني الأردني، أن المملكة لن تجبر أحدا من اللاجئين السوريين على المغادرة باعتبارهم ضيوفا.

اللاجئين السوريين الأردن سوريا
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