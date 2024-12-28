مسؤول أردني: لن نجبر اللاجئين السوريين على المغادرة باعتبارهم ضيوفًا

وكالات

قال مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية، اليوم السبت، إن أكثر من 22 ألف سوري غادروا البلاد منذ 6 ديسمبر الجاري، وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

‏وأشار المسؤول في وزارة الداخلية الأردنية، إلى أنه تم تخصيص 5 ملايين دينار أردني لتطوير المعابر الحدودية، مؤكدا أن الأولوية لمعبر جابر مع سوريا.

‏وأوضح المسؤول الأمني الأردني، أن المملكة لن تجبر أحدا من اللاجئين السوريين على المغادرة باعتبارهم ضيوفا.

