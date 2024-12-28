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مسؤولون إسرائيليون: نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه

08:26 م السبت 28 ديسمبر 2024

صفقة تبادل الأسرى - أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصادر، اليوم السبت، إنه من المتوقع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا.

وصرحت مصادر إسرائيلية للقناة 12 العبرية، بأن تل أبيب تعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه في يناير، موضحة أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية، لافتة إلى أن اللقاء استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

صفقة تبادل أسرى الرئيس الأمريكي ترامب تل أبيب غزة وزارة الخارجية القطرية حماس إسرائيل
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