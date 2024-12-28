سوريا.. اعتقال مجموعة مسلحة بريف حمص لانتحالها صفة إدارة العمليات العسكرية

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، باعتقال مجموعة مسلحة بعد ادعائهم العمل لصالح إدارة العمليات العسكرية وقيامهم بنصب حواجز عسكرية وتعديهم على عدد من المدنيين.

وكان الأمن العام التابع للداخلية السورية، أعلن القبض على اللواء حسين جمعة قائد شرطة حماة في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

‏كذلك، أعلنت وسائل إعلام سورية، القبض على "محمد مخلص العزو" أحد المطلوبين البارزين من نظام الأسد بإحدى قرى اللاذقية.