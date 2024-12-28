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بوتين يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا

08:03 م السبت 28 ديسمبر 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا.

ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "من أجل ضمان مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة التطرف في روسيا، أقرر الموافقة على الاستراتيجية المرفقة لمكافحة التطرف في روسيا"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

تحتوي الإستراتيجية على 72 نقطة، مقسمة إلى ثمانية فصول، وتسرد الوثيقة أحكاما عامة وتحتوي أيضا على تقييم للمصادر الرئيسية للتهديدات المتطرفة في البلاد، وفقا للبوابة.

كما أكدت الوثيقة "القضاء على مصدر التهديدات المتطرفة الصادرة من أوكرانيا ومنع النازيين الجدد من دخول روسيا من المهام الأساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف".

وفي 13 ديسمبر الجاري، ناقش بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي تطوير المجمع الصناعي العسكري ومكافحة التطرف.

وتحدث رئيس وزارة الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف عن موضوع تطوير الصناعة الدفاعية، وتحدث رئيس وزارة الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف في موضوع مكافحة التطرف.

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