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فنلندا تحتجز ناقلة روسية يشتبه في قيامها بإتلاف كابل تحت البحر

07:55 م السبت 28 ديسمبر 2024

فنلندا تحتجز ناقلة روسية يشتبه في قيامها بإتلاف كا

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هلسنكي - (د ب أ)

سحبت الشرطة الفنلندية الناقلة "إيجل إس" المرتبطة بروسيا والتي احتجزتها السلطات بعد الاشتباه في قيامها بإتلاف كابل طاقة في بحر البلطيق عمدا، إلى الساحل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم السبت، إنه تم تحريك الناقلة من خليج فنلندا إلى مرسى بالقرب من ميناء كيلبلاهتي الفنلندي لتسهيل التحقيق.

وجرى إقامة منطقة عازلة مساحتها ميل بحري حول الناقلة "لضمان السلامة التشغيلية للسلطات".

وجرى إيقاف السفينة بعدما انقطع كابل الكهرباء "إيست لينك 2" تحت البحر بين فنلندا وإستونيا في 25 ديسمبر، ويبحث المحققون في احتمالية حدوث تخريب.

وترفع السفينة علم جزر كوك في جنوب المحيط الهادئ، وقال الاتحاد الأوروبي إن السفينة تتبع "أسطول الظل" الروسي، وهو عبارة عن ناقلات وغيرها من سفن الشحن التي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات الدولية عن طريق نقل النفط، على سبيل المثال.

كما تم رصد مشكلات أيضا في عدة كابلات اتصالات في بحر البلطيق في الأسابيع القليلة الماضية.

الشرطة الفنلندية روسيا بحر البلطيق خليج فنلندا ميناء كيلبلاهتي الفنلندي إيست لينك 2
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