رئيس وزراء سلوفاكيا يعرض استضافة محادثات محتملة لإنهاء الحرب بأوكرانيا

براتيسلافا - (د ب أ)

عرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو استضافة بلاده محادثات محتملة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف فيكو في رسالة فيديو، تم نشرها على فيسبوك، في وقت متأخر أمس الجمعة: "يمكن لأي شخص مهتم بتنظيم محادثات سلام في سلوفاكيا حول الصراع بين أوكرانيا وروسيا، الاعتماد علينا".

وتابع أنه بحث الاقتراح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المفاجئة الأخيرة إلى موسكو وكان سعيدا برد الفعل الإيجابي.

وكان بوتين قد قال أمس الجمعة إن فيكو عرض أن تكون بلاده منصة للمباحثات، خلال زيارته إلى موسكو وأنه رحب بتلك المبادرة.

وانتقد فيكو السياسي اليساري الشعبوي سياسة الغرب مرارا بشأن أوكرانيا، وأثارت زيارته لبوتين انتقادات شديدة من كييف والاتحاد الأوروبي.

وجمع فيكو بين عرضه للتوسط في غزو روسيا لأوكرانيا وتهديد سلوفاكى ضد كييف يتعلق بالغاز.

وحذر فيكو قائلا إنه إذا أوقفت أوكرانيا نقل الغاز الروسي إلى سلوفاكيا كما هو مخطط في الأول من يناير، سيتم اتخاذ "إجراءات مضادة ملائمة".

وأضاف: "إذا كان لا يمكن تجنب هذا، فسنقطع إمدادات الكهرباء التي تحتاجها أوكرانيا بصورة ملحة عندما تتعرض إمداداتها لأزمات".