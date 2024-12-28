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عائلات الأسرى: نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى ذريعة لتعطيل صفقة التبادل

06:43 م السبت 28 ديسمبر 2024

عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى ذريعة لتعطيل صفقة التبادل مع حماس.

وناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو وعدم القبول بصفقة جزئية، مؤكدين أن نتنياهو مهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالأسرى.

وأشارت عائلات الأسرى إلى أن على إسرائيل إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل شاملة، لافتين إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يريد بناء المستوطنات على رفات ذويهم.

وأضافت عائلات الأسرى: "نحن في حاجة إلى إعادة جميع الأسرى عبر صفقة شاملة وفورية، أسرانا يعيشون خطر الموت المحقق ولا ينبغى أن نفقد جنودنا في حرب سياسية".

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن نتنياهو يواصل تخريب صفقة التبادل ولا يريد إنهاء الحرب، كما يرسل الأسرى إلى الموت.

عائلات الأسرى بنيامين نتنياهو محور فيلادلفيا قوائم الأسرى حماس
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