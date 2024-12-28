وزير الخارجية السوري: نتطلع لبناء علاقات هامة واستراتيجية مع مصر
06:25 م السبت 28 ديسمبر 2024
وكالات
قال وزير الخارجية بالحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن دمشق تتطلع إلى بناء علاقات مع القاهرة.
نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما.— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 28, 2024
وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، كتب الشيباني: "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".
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