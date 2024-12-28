لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية السوري: نتطلع لبناء علاقات هامة واستراتيجية مع مصر

06:25 م السبت 28 ديسمبر 2024

أسعد حسن الشيباني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال وزير الخارجية بالحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن دمشق تتطلع إلى بناء علاقات مع القاهرة.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، كتب الشيباني: "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

أسعد الشيباني سوريا مصر الحكومة السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة