وزير الخارجية الإسرائيلي: نظام دمشق عصابة وليس حكومة شرعية

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، إن سوريا دولة ممزقة تعاني من صراعات الفصائل والأيديولوجيات المتطرفة.

ووصف ساعر نظام دمشق "إدارة العمليات العسكرية" بأنه عصابة وليس حكومة شرعية، مشيرا إلى أن مناطق أخرى كإدلب تحت سيطرة جماعات إسلامية متشددة.

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن القوات الكردية في سوريا موالية للغرب، مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانبها.