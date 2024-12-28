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إعلام عبري: حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول لتل أبيب والقدس

05:45 م السبت 28 ديسمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن محاولات اعتراض القذيفتين انتهت والتفاصيل قيد الفحص، مشيرا إلى أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب إسرائيل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة بالمنطقة خلال الحرب، لافتة إلى أن تقديرات الجيش تظهر أن حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول لتل أبيب والقدس.

وأكدت القناة العبرية، أن إطلاق الصواريخ من بيت حانون شكل عنصر مفاجأة خصوصا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتاحها مرارا وتكرارا.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية، قوله إن لدى حركات المقاومة بغزة مزيد من الصواريخ متوسطة المدى، مؤكدا أنها تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية.

صواريخ حماس الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب
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