رئيس وزراء سلوفاكيا يهدد باتخاذ تدابير انتقامية ضد أوكرانيا إذا أوقفت عبور الغاز الروسي

براتيسلافا- (أ ش أ)

هدد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، باتخاذ تدابير انتقامية ضد أوكرانيا إذا أوقفت كييف عبور الغاز الروسي إلى سلوفاكيا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أن حكومته لن تمدد اتفاقية عبور الغاز، متهمًا فيكو بمساعدة الرئيس الروسي بوتين في تمويل غزو أوكرانيا من خلال شراء الغاز الطبيعي من روسيا، وذلك وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية.

وقال فيكو - في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد 1 يناير، سنقوم بدراسة الوضع وإمكانية اتخاذ تدابير متبادلة ضد أوكرانيا، إذا كان ذلك لا مفر منه، سنوقف إمدادات الكهرباء، التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل في حال حدوث فشل في الشبكة".

وأشار فيكو إلى أن نهاية عبور الغاز الروسي سيرفع تكاليف الاتحاد الأوروبي ويؤثر على تنافسيته، كما سيتسبب في زيادة أسعار الطاقة في سلوفاكيا، حسب قوله.

وأضاف فيكو: "لكن من يهتم بسلوفاكيا، أليس كذلك، السيد زيلينسكي؟ ولكن عندما تحتاج شيئًا لتجنب التجمد في الشتاء، تصرخ من الإحباط".

ورفضت كييف تجديد اتفاقية عبور مع عملاق الطاقة الروسي شركة "غازبروم "، التي تسمح لروسيا بشحن إمدادات الغاز عبر شبكة أنابيبها إلى دول مثل سلوفاكيا والمجر، كما قال بوتين إنه يتوقع أن تنتهي الاتفاقية.

وبدلاً من ذلك، عرضت أوكرانيا إنتاجها المحلي من الغاز كبديل لجيرانها.

وكانت سلوفاكيا والمجر، بقيادة فيكو الموالي لروسيا وفيكتور أوربان، تحاولان منذ شهور إقناع كييف بتجديد اتفاقية الغاز التي تم توقيعها بين روسيا وأوكرانيا في عام 2019.

ويجادل البلدان بأن نهاية الاتفاقية قد تهدد أمن إمداداتهم وقد تؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في أعماق الشتاء وقد طلبا من المفوضية الأوروبية دعم جهودهما وقد استبعد الاتحاد الأوروبي المساعدة في التفاوض على تمديد الاتفاق.

والتقى فيكو مع بوتين في موسكو في زيارة مفاجئة خلال عطلة عيد الميلاد لمناقشة إمدادات الغاز، مما دفع زيلينسكي إلى اتهام الزعيم السلوفاكي بتقويض أوروبا من خلال مساعدة بوتين.

وقال مستشار كبير لزيلينسكي لصحيفة بوليتيكو الأسبوع الماضي إن كييف تقدر أن سلوفاكيا تكسب حوالي نصف مليار دولار سنويًا من الوصول إلى الغاز الروسي منخفض السعر.

ومنذ توليه منصبه العام الماضي، أصبح فيكو من المدافعين عن بوتين وروسيا داخل الاتحاد الأوروبي، متعهدًا بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو ورافضًا إرسال "رصاصة أخرى" من المساعدات العسكرية الحكومية إلى كييف.