الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في إسرائيل بصاروخ "فرط صوتي"

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، استهداف قاعدة جوية تابعة لإسرائيل بصاروخ بالستي"فرط صوتي".

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، في بيان، "استهدفت قواتنا المسلحة قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن "العملية نُفِّذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 أصاب هدفه بنجاح".

وأضاف :"نحيي بكل فخر واعتزاز الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني".

وأكد المتحدث استمرار قوات جماعته في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية "ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ بالستي أطلق باتجاه إسرائيل من اليمن، وذلك قبل أن يصل إلى أراضيها.

ومنذ عام ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد إسرائيل، مساندة "للفلسطينيين في غزة".

وتصاعدت العمليات العسكرية بين الجانبين منذ نحو أسبوع متسببة بخسائر مادية وبشرية، وسط مخاوف أممية ودولية من استمرار هذا التصعيد.





