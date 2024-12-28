تصاعد التوترات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان في كابول اليوم السبت أنها استهدفت العديد من "مخابئ العناصر الشريرة وأنصارها" داخل باكستان، في عمل انتقامي.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم استخدام تلك المراكز لشن هجمات على أراضي أفغانستان والتخطيط لها.

وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توترا، وسط اشتباكات مستمرة على طول حدودهما.

وقالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية هذا الأسبوع، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، من بينهم 20 طفلا. ووصفت الأمم المتحدة القصف من قبل القوات الباكستانية يوم الثلاثاء الماضي على إقليم باكتيكا الحدودي في أفغانستان بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت أن وزارة الدفاع الأفغانية لم تكشف عما إذا كان هناك أي ضحايا ولا الطريقة التي تم بها تنفيذ الغارات.

ويتهم مسؤولون باكستانيون طالبان بالتقصير في محاربة النشاط المسلح عبر الحدود وهو اتهام تنفيه حكومة طالبان ، قائلة إنها لا تسمح لأي شخص بتنفيذ هجمات ضد أي دولة من أراضيها.

ولم يتسن التواصل مع أي مسؤول من وزارة الخارجية الباكستانية للحصول على تعليق فوري بشأن الرد على الهجوم.





