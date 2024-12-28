الرئيس الأذربيجاني لبوتين: الطائرة الأذرية المنكوبة تعرضت لتدخل فني قبل سقوطها

وكالات



‏قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن "الطائرة الأذرية المنكوبة تعرضت لتدخل مادي وفني غريب في المجال الجوي الروسي، وفقدت السيطرة عليها بالكامل".



وجري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بين الرئيس علييف ونظيره الروسي بوتين، واعتذر بوتين خلاله عن وقوع حادث الطائرة الأذربيجانية في المجال الجوي الروسي، حسبما ‏أفادت به وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس).



وقال الكرملين، في بيان اليوم السبت، إن "بوتين أوضح ل علييف، أن الدفاع الجوي الروسي كان نشطًا أثناء هبوط الطائرة المنكوبة"، حسبما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.



و أشار بوتين، خلال الاتصال، إلى أن طائرة الركاب الأذربيجانية حاولت أكثر من مرة الهبوط في مطار جروزني، في الوقت الذي تعرضت فيه مدن عدة روسية لهجمات طائرات مسيرة قتالية أوكرانية، وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى لها.



وفي وقتٍ سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق رحلاتها إلى 7 مدن روسية، خاصةً في منطقة القوقاز، بعد تحطم طائرة تابعة لها في كازاخستان خلال رحلة بين العاصمة باكو وجمهورية الشيشان.



وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، الأربعاء الماضي، أثناء تحليقها من باكو إلى مدينة جروزني في الشيشان.



وبعد الحادث، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التحقيق في سبب تحطم الطائرة جارٍ، مضيفًا أنه "سيكون من الخطأ التكهن قبل انتهاء التحقيق".





