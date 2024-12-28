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وزير الدفاع العراقي يتفقد وحدات تمركز الجيش قرب الحدود مع سوريا (صور)

03:11 م السبت 28 ديسمبر 2024

وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي

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القاهرة - مصراوي

أفادت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي تفقد وحدات الجيش العراقي قرب الشريط الحدودي مع ⁧‫سوريا.

ويأتي تفقد وزير الدفاع العراقي لوحدات الجيش المتمركزة قرب الحدود مع سوريا، في الوقت الذي تشهد فيه دمشق إضرابات نتيجة سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد وسيطرة الفصائل المسلحة على البلاد في 8 نوفمبر الجاري.

وفي وقتٍ سابق من نوفمبر الماضي، تفقد العباسي القوات المسلحة المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا أقصى غربي العراق، وذلك في أعقاب هجوم الفصائل المسلحة على محافظتي إدلب وحلب السوريتين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية حينها، في تدوينة على حسابها بمنصة "إكس"، أن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي يرافقه معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية، تفقد قوات الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، غربي نينوى في سنجار للاطلاع على الأوضاع الأمنية.

وأشارت الوزارة في التدوينة نفسها، إلى أن عملية التفقد تأتي لتأمين الحدود للتأكد من منع تسلل العناصر المسلحة إلى الحدود العراقية.

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