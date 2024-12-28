جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء "ناحال" من رفح

وكالات



أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بانسحاب لواء "ناحال" من رفح جنوبي قطاع غزة ونقل مسؤولية المنطقة إلى لواء كيرياتي.

ومنذ بداية العدوان تكبد لواء "ناحال" خسائر فادحة حيث قُتل ما لا يقل عن 50 ضابطا وجنديا من قواته وأصيب المئات.

وقال الجيش في بيان إن الفريق القتالي للواء ناحال "أكمل مهمته في منطقة رفح الأسبوع الماضي بعد 7 أشهر من القتال، لينقل المسؤولية عن المنطقة إلى الفريق القتالي للواء كيرياتي (4)".





