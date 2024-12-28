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صحة غزة: المصابون الذين تم إجلاؤهم إلى الإندونيسي يعانون ظروفا صعبة

01:35 م السبت 28 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الليلة التي مرت على المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم قسرا إلى المستشفى الإندونيسي بـ"القاسية"، بعد حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة.

وأضافت أنهم يعانون من ظروف مزرية للغاية، في ظل غياب الماء والكهرباء والطعام والغطاء، مع بدء العد التنازلي لفقدان حياتهم.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير البنية التحتية للمستشفى الإندونيسي قبل إجلاء المرضى إليه، بالإضافة إلى احتجاز معظم الكادر الصحي لمنعهم من الوصول إلى المستشفى. كما ناشدت كافة المؤسسات والجهات المعنية بسرعة إيجاد حل للمرضى والمصابين في المستشفى، الذي تعرض للتخريب ولا يتمكن من تقديم الخدمة.

الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين
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