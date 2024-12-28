الاحتلال يستخدم ناقلات جند مفخخة في غزة

وكالات



كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن استخدام الجيش الإسرائيلي ناقلات جند مفخخة يتم التحكم بها عن بُعد، ما يُحدِث انفجارات هائلة يُسمَع صداها في تل أبيب.

وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن "مصدر الانفجارات القوية التي سُمعت (الخميس) في جنوب ووسط البلاد كان جراء استخدام الجيش الإسرائيلي ناقلات جند مدرعة قديمة مملوءة بأطنان من المتفجرات، يتم التحكم بها عن بعد لتفجير ساحات الفخاخ والعبوات الناسفة في قطاع غزة قبل دخول قواته".

وأضافت أن "الجيش يستخدم ناقلات جند مدرعة من طراز إم 113 مملوءة بالمتفجرات، يتم تفعيلها عن بُعد بهدف تدمير مواقع العبوات الناسفة".





