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مدير مستشفى القدس بغزة: 300 عائلة في بيت حانون نجهل مصيرها

12:51 م السبت 28 ديسمبر 2024

استهداف الاحتلال مستشفى القدس في غزة وسقوط شهداء

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وكالات

قال مدير مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد، إن الكثير من المرضى والمصابين وصلوا إلى مدينة غزة قادمين من شمال القطاع مشيا على الأقدام، في وقت تشهد فيه الحالة الصحية في الشمال شللا وتوقفا تاما.

وأضاف مراد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أنه تم نقل العديد من المصابين والمرضى من مستشفى كمال عدوان إلى الأندونيسي المدمر، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 عائلة في بيت حانون بينهم العديد من الشهداء والجرحى دون معرفة أي تفاصيل حول أوضاعهم، وسط حديث يدور حول مجازر للاحتلال في المنطقة.

مستشفى القدس الهلال الأحمر بيت حانون قطاع غزة
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